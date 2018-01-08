Чепиков: Не хватает тренеров-харизматиков, как Тихонов

Двукратный олимпийский чемпионподвел итоги выступления наших биатлонистов на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Напомним, что после спринта в Оберхофе Антон Бабиков эмоционально высказался, намекнув, что биатлонисты и тренеры не понимают друг друга.

«Биатлон стал раскрученным видом спорта, говорят, что по телевизионным рейтингам догоняет футбол. Болельщики следят за спортсменами в соцсетях, подписываются тысячами на их инстаграмы.

Психологическая нагрузка на биатлонистов сильно возросла. Не все это выдерживают. Ребятам от этого надо стараться абстрагироваться.

В этом может помочь харизматичный тренер. Таким был в наше время Александр Иванович Тихонов, он всегда был готов взять всю ответственность на себя.

Мы не знаем, что там происходит внутри команды, но, мне кажется, сейчас таких специалистов не хватает», — приводит слова Чепикова «Советский Спорт».

На 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.