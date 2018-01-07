Великолепные Кузьмина и Фуркад, два четвертых места России в эстафетах

Новый рекорд Мартена Фуркада

Этап в Оберхофе доказал, что Мартен Фуркад не намерен пропускать вперед Йоханнеса Бё в общем зачете Кубка мира. Даже несмотря на не самую лучшую форму (по словам самого же Фуркада), француз выдал золотой дубль, выиграв и спринт и гонку преследования.

Если после декабрьских этапов Фуркад опережал Йозаннеса Бё всего на 20 очков, то после двух побед в Оберхофе отрыв составил уже 38 баллов. Это уже весомый задел, отыграть который за пару гонок никак не получится.

Йоханнес Бё выглядит эффектно. Фуркад берет стабильностью. 13 подиумов подряд – этот рекорд Фуркад установил четыре года назад и повторил после двух гонок Оберхофа. И судя по тому, как мощно выглядит Фуркад, есть все предпосылки к тому, чтобы побить рекорд уже на следующем этапе.

Йоханнес Бё в Оберхофе дышал в спину Фуркаду. И ходом норвежцу по-прежнему нет равных в мире, но оба раза Йоханнеса подвела стрельба. В спринте Фуркад прошел без промахов, тогда как Бё смазал дважды и пропустил на второе место еще одного норвежца Эмиля Свендсена. В пасьюте Бё смазал трижды и пришел вторым, тогда как Фуркад не закрыл лишь одну мишень на первой лежке. Стабильность хода и стрельбы – залог успеха в биатлоне. Это прекрасно знает Фуркад и пользуется этим на 100%.

Золотой дубль Анастасии Кузьминой

Но если у Фуркада в этом сезоне есть хотя бы один конкурент, то словачка Анастасия Кузьмина доминирует в женском биатлоне безраздельно. Габриэла Коукалова пропустила уже четвертый этап подряд, Лаура Дальмайер по-прежнему не в оптимальной форме из-за болезни, не лучшим образом выглядят Дарья Домрачева , Кайса Макарайнен и другие лидеры.

В этой обстановке Кузьмина выглядит на голову выше всех соперниц. В спринте Оберхофа Анастасия привезла Макарайнен 35 секунд одним только ходом, а в пасьюте и вовсе опередила ближайших преследовательниц в лице Доротеи Вирер и Виты Семеренко более чем на минуту. Полный разгром конкуренток, который еще более упрочил лидерство Кузьминой в общем зачете Кубка мира.

Еще один интересный результат на этапе показала украинка Вита Семеренко, которая в гонке преследования отыграла сразу 19 позиций и прорвалась на подиум. Стартовав 22-й, Семеренко прошла все четыре огневых рубежа без промахов. Совсем чуть-чуть ей не хватило даже до серебря, но итальянка Доротея Вирер сумела удержать вторую строчку. К слову, Вирер также показала внушительный прогресс, поднявшись на второе место с 16-го.

Погодный сюрприз Оберхофа в день Эстафет

Оберхоф славится своей нестабильной погодой, но три первых дня этапа биатлонистам везло. Ни особого ветра, ни осадков, ни тумана. Все изменилось в день эстафет.

Женщины стартовали еще в более-менее пристойную погоду, если сравнивать с тем, какой туман опустился на трассу во время мужской гонки. Тем не менее, немногим сборным удалось обойтись без штрафных кругов.

В итоге во многом именно погода помешала Германии добиться очередного седьмого золота в женской эстафете. Серию побед немок удалось прервать Франции, хотя после первых двух этапов француженки шли со штрафным кругом и вряд ли всерьез думали о золоте. Но Германию подвела Марен Хаммершмидт, которая на заключительном этапе заработала круг штрафа. Бронзу достаточно неожиданно вырвала Швеция, и что еще более обидно, вырвала у России. Екатерина Юрлова до последней стрельбы могла претендовать даже на серебро, но также заработала круг штрафа и в итоге остановилась в шаге от подиума. При том, что Виктория Сливко и Татьяна Акимова отработали первый и третий этап практически идеально, не использовав ни одного дополнительного патрона. Неплохо справилась со своей задачей и Дарья Виролайнен, использовав два дополнительных выстрела.

Мужская эстафета вовсе превратилась в лотерею. К примеру, Франция без Мартена Фуркада заработала шесть кругов штрафа, а Германия все десять! Не обошлась без штрафных кругов и Норвегия, которая вышла на гонку без Эмиля Свендсена и Йоханнеса Бё. Норвежцы трижды наматывали дополнительные круги, но все же взошли на пьедестал, заняв третье место.

Провалом соперников на стрельбе воспользовалась Швеция и Фредрик Лидстрем, который на последнем этапе использовал лишь один дополнительный патрон и привез более минуты преимущества Италии. Вот так вот неожиданно в последний день этапа шведы взяли сразу две медали в двух эстафетах.

По иронии судьбы и в мужской эстафете Россия также пришла четвертой из-за провала Александра Логинова на втором этапе. Алексей Волков задал хороший темп, использовав один дополнительный патрон, но Логинов за две стрельбы настрелял на три круга штрафа. Антону Шипулину и Антону Бабикову пришлось разгребать этот завал, но выше четвертого места подняться не удалось. Теоретически, Шипулин мог бы побороться за бронзу, однако шесть дополнительных патронов отобрали у лидера сборной слишком много времени.

Российские итоги

Именно в эстафетах Россия была ближе всего к медалям, так как индивидуальные дисциплины в Оберхофе у нашей команды прошли достаточно посредственно.

Лидер женской сборной Екатерина Юрлова в спринте финишировала 15-й и оказалась единственной, кто попал в топ-30. В пасьюте Юрловой удалось подняться еще на три места, но бороться за медали можно было бы только в случае идеальной стрельбы. К сожалению, один промах на первой стойке перечеркнул эти надежды.

Остальные девушки этап провалили. В пасьют кроме Юрловой пробилось лишь две россиянки, но с 37 места Дарьи Виролайнен и 38-го Татьяны Акимовой думать о медалях было бы слишком наивно. К чести девушек, обе улучшили свои результаты в пасьюте – Виролайнен пришла 24-й, а Акимова заняла итоговое 33-е место. Виктория Сливко и Светлана Миронова и вовсе не пропали даже в 60 лучших спринта. Сливко заняла 67-е место, а Миронова 72-е.

Чуть лучше выступили мужчины. Все шесть пробились в топ-60 в спринта, отобравшись в пасьют, но при этом никто не попал даже в топ-20. Матвей Елисеев занял 21-е место, Александр Логинов 23-е, Антон Шипулин 28-е, Антон Бабиков 29-е, Максим Цветков – 44-е, Алексей Волков – 55-е.

При таких раскладах шансов не медали было не так уж много, но Антон Шипулин был близок к успеху. Отстрелявшись в ноль на первых трех огневых рубежах, 4-й номер мирового рейтинга шел в числе претендентов на пьедестал перед последней стойкой. К сожалению, один промах отбросил Шипулина за пределы десятки – Антон занял 12-е место. С другой стороны, это прекрасный результат с учетом 28-го номера на старте.

Чего ждать от Рупольдинга?

Традиционно второй подряд немецкий этап на Кубке мира начнется с индивидуальных гонок, а затем нас ждет три дня самых зрелищных дисциплин в биатлоне. 12 и 13 января болельщики увидят мужскую и женскую эстафеты, а 14-го января состоятся вторые в сезоне масс-старты.

10 января, среда, 16:20 — Мужчины. Индивидуальная гонка (20 км.)

11 января, четверг, 16:20 — Женщины. Индивидуальная гонка (15 км.)

12 января, пятница, 16:30 — Мужчины. Эстафета (4 по 7,5 км.)

13 января, суббота, 16:30 — Женщины. Эстафета (4 по 6 км.)

14 января, воскресенье, 14:15 — Мужчины. Масс-старт (15 км.)

14 января, воскресенье, 16:40 — Женщины. Масс-старт (12,5 км.)