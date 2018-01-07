Колонья – четырехкратный чемпион «Тур де Ски»

Швейцарский лыжникстал победителем «Тур де Ски»-2017/18.

В гонке преследования на девять километров он финишировал первым с результатом 28 минут 52,1 секунды.

Для Колоньи это уже четвертая победа на «Тур де Ски». По этому показателю Колонья повторил рекорд польской лыжницы Юстины Ковальчик.

Вторым финишировал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (+1.26,5), третьим — Алекс Харви из Канады (+1.30,6).

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Россиянин Александр Большунов за 900 метров до финиша отставал от второго места на две секунды, но не смог выдержать темп и стал лишь шестым (+3.09,7).

Россиянин Сергей Устюгов, шедший третьим в общем зачете перед заключительной гонкой, из-за травмы спины решил не стартовать в этой гонке.