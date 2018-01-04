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    Эстберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Седова — 9-я

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    Ингвильд Флугстад Эстберг
    На фото:Ингвильд Флугстад Эстберг
    Норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг стала победительницей женского масс-старта на 10 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», которая возобновилась в Оберстдорфе (Германия).

    Второй стала еще одна норвежская лыжница — Майкен Касперсен Фалла, отставшая на 1,9 секунды. Третьей финишировала финская спортсменка Криста Пярмякоски.

    Лучшая из россиянок Анастасия Седова финишировала девятой.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. «Тур де Ски». Оберстдорф, Германия

    Женщины. Масс-старт. 10 км. Свободный стиль

    1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 23.16,5.
    2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – отставание 1,9.
    3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – + 3,2…
    9. Анастасия Седова (Россия) – + 6,7…
    34. Алиса Жамбалова (Россия) – + 51,2…
    38. Наталья Непряева (Россия) – + 1.00,4.
    39. Яна Кирпиченко (Россия) – + 1.15,2…
    43. Мария Гущина (Россия) – + 1.49,4.

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