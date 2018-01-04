Эстберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Седова — 9-я

Второй стала еще одна норвежская лыжница — Майкен Касперсен Фалла , отставшая на 1,9 секунды. Третьей финишировала финская спортсменка Криста Пярмякоски .

Норвежкастала победительницей женского масс-старта на 10 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», которая возобновилась в Оберстдорфе (Германия).

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