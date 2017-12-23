Сотскова: Надеюсь, я обеспечила себе путевку на Олимпиаду

Фигуристка, которая стала второй на чемпионате России, призналась, что выступление далось ей тяжело.

«Сейчас у меня уже нет эмоций и сил даже не то, чтобы ходить. Все оставила на льду, отдала зрителям всю энергию, которую я копила к этому чемпионату. Самое главное результат.

В Петербурге очень сложно выступать. Атмосфера была непростой. В раздевалке, в микст-зоне обстановка была накалена.

Выходила сконцентрированной на себе, старалась выстоять всю программу и показать какие-то эмоции. Это очень сложно.

Да, я выполнила свою задачу, обеспечила себе путевку на чемпионат Европы и надеюсь, на Олимпийские игры. Я счастлива, но мы выложили все эмоции на льду.

Было видно, что девушки настолько собраны и сконцентрированы, что все ходили, погруженными в себя. Я тоже находилась в таком состоянии.

Атмосфера была тяжелой из-за того, что все хотят попасть на Олимпийские игры, а мест только два. Все очень нервничали.

Конечно, были шансы на первое место! Я всегда настраиваю себя на первое. Есть только одно место.

Я постоянно проигрываю, но от старта к старту доказываю себе, судьями и зрителям, что нет ничего невозможного. Каждый раз делаю что-то новое, что-то лучшее. Со мной скоро придется считаться!

Пока не знаю каковы перспективы на Олимпиаде. Моя цель – откатать чисто, а дальше решать судьям. Это их работа. Я просто иду по своему пути», — приводит слова Сотсковой «Спорт-Экспресс».