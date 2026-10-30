Минское «Динамо» на своем льду оказался сильнее «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

ХК «Динамо» Минск globallookpress.com

На 41-й минуте Даниил Сотишвили открыл счет. На 44-й минуте Григорий Дронов восстановил равенство на табло. На 47-й минуте Сергей Кузнецов вновь вывел минчан вперед, а на 51-й минуте Владимир Алистров укрепил преимущество хозяев. На 54-й минуте Михаил Григоренко сократил отставание в счете, но на большее челябинцев не хватило.

Статистика матча 29 Удары в створ 26

Минчане набрали 22 очка и поднялись на седьмое место в Западной конференции, «Трактор» с 18 баллами — последний, одиннадцатый на Востоке.