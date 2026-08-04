Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, высказался о ходе переговоров с новосибирской «Сибирью».

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Я не знаю, кто что пишет. Мы с "Сибирью" провели переговоры, обозначили конкретные вещи, ждем решения Евгения. До конца этой недели мы примем решение. На сегодняшний момент вариант с "Сибирью" приоритетный, а дальше как будет», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

На данный момент 34-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента после окончания контракта с «Салаватом Юлаевым».

Также появилась информация, что хоккеистом интересуется челябинский «Трактор», чьим воспитанником и является.