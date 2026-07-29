Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, что команда не собирается подписывать форварда Вадима Шипачёва, так как он не подходит под стиль команды.

Вадим Шипачёв globallookpress.com

«У нас молодая команда. Да, он наш воспитанник, но Вадим — возрастной хоккеист. Возможно, он не попадает в наш стиль, но мы можем предложить ему аналогичный гала‑матч, как в случае с Богданом Киселевичем.

У нас кардинально поменялся состав. Может быть, история сейчас повторится. В команде появилось много молодых ребят — интересно посмотреть, готовы ли они к этому вызову, но это определённый риск. Работаем над усилением состава, в заявке есть три свободных места. На просмотре много ребят, кто‑то из них останется. Рынок большой, и ветер быстро меняется. В прошлом сезоне стояла задача выйти во второй раунд, и она не снимается», — цитирует Канакова «Матч ТВ».

Сейчас Шипачёву 39 лет. Прошлый сезон он заканчивал в минском «Динамо». Старт очередного сезона КХЛ намечен на 5 сентября.