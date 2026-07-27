Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин поделился первыми впечатлениями от нового клуба после прилёта в столицу Белоруссии.

Сергей Брылин globallookpress.com

О назначении 52‑летнего специалиста стало известно 17 июля. Последние три года минским «Динамо» руководил Дмитрий Квартальнов, который перешёл на работу в «Локомотив». Брылин — известный в прошлом хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли; последнее время он работал в системе «Нью‑Джерси Девилз».

«Перелет прошел очень хорошо, все было вовремя и без особых эксцессов. С нетерпением ждал, когда смогу присоединиться к тренерскому коллективу и влиться в их работу. Сам потихоньку готовился и просматривал тренировки, которые здесь проходили. Мне пересылали видео, и также я был на связи с тренерским штабом.

Да, это новый этап в моей карьере. Это новый опыт. Очень интересно, волнительно. И, как я уже говорил, очень ответственно стать новым тренером такой команды, такой организации, которая стремится к самым высоким целям», — приводит слова Брылина пресс‑служба «Динамо».