Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин высказался о переходе голкипера Вячеслава Бутееца из «Трактора» в китайский клуб.

Вячеслав Бутеец hctraktor.org

«Молодой габаритный вратарь, который хочет прогрессировать в команде КХЛ. Пробовал свои силы за океаном, набрался опыта, который пригодится в нашей команде.

Составит конкуренцию во вратарской бригаде, поборется за место в основе», — цитирует Артюхина пресс-служба «Шанхайских Драконов».

Напомним, что Бутеец вернулся из Северной Америки в «Трактор», подписав контракт. Затем голкипер перешел в «Шанхайские Драконы» на правах аренды до конца следующего сезона.