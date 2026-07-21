Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с канадским защитником Уиллом Райлли. Трудовое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года, сообщает пресс-служба красно-белых.

Уилл Райлли globallookpress.com

Прошедший сезон стал для игрока дебютным в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Защитник с правым хватом защищал цвета «Шанхайских Драконов», в составе которых принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 18 (4+14) результативных баллов. Ранее в своей карьере канадец был задрафтован клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», а за время выступлений в АХЛ отметился 18 (7+11) очками в 103 встречах.

Напомним, новый регулярный чемпионат КХЛ «Спартак» откроет домашним поединком против нижегородского «Торпедо», который состоится 5 сентября.