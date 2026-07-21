Нападающий Иван Ежов подписал пробное соглашение с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Иван Ежов globallookpress.com

Напомним, что пробный контракт в КХЛ действует до двух месяцев в зависимости от периода его заключения. В межсезонье соглашение должно завершиться не позднее чем за 48 часов до начала регулярного чемпионата.

В минувшем сезоне Ежов выступал в ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга, провел 43 матча, забросил 6 шайб и сделал 4 голевых передачи.

«Сочи» занял последнее 11-е место в таблице Запада с 44 очками в активе по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/2026.