Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О Дне хоккея». Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Соответствующий официальный документ глава государства подписал сегодня, 20 июля.
Напомним, на текущий момент сборная России удерживает первое место в неофициальном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), имея в активе 5510 очков. Среди национальных команд, принимающих непосредственное участие в международных турнирах, официальным лидером признана Швейцария (5335 очков).
При этом российская сборная по-прежнему отстранена от крупных мировых стартов. ИИХФ временно отстранила национальные команды России и Белоруссии от всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок.