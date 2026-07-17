Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал, что также будет работать со сборной Беларуси.

Сборная Беларуси по хоккею
Сборная Беларуси по хоккею globallookpress.com

«Мне сразу сказали, что традиционно главный тренер минского "Динамо" становится и главным тренером сборной Белоруссии. Вдвойне было почетно и интересно принять предложение. С огромной благодарностью я отношусь к руководству клуба за то, что мне доверили такую высокую должность», — цитирует Брылина ТАСС.

Сборная Беларуси не принимает участие в турнирах IIHF с 2022 года по решению совета организации.