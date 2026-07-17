Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал, что также будет работать со сборной Беларуси.

Сборная Беларуси по хоккею globallookpress.com

«Мне сразу сказали, что традиционно главный тренер минского "Динамо" становится и главным тренером сборной Белоруссии. Вдвойне было почетно и интересно принять предложение. С огромной благодарностью я отношусь к руководству клуба за то, что мне доверили такую высокую должность», — цитирует Брылина ТАСС.

Сборная Беларуси не принимает участие в турнирах IIHF с 2022 года по решению совета организации.