Нижегородское «Торпедо», «Автомобилист» и московское «Динамо» провели серию хоккейных трансферов.

Никита Артамонов globallookpress.com

В Екатеринбург отправились два игрока: форвард Никита Артамонов, отыгравший прошлый сезон в аренде за «Нефтехимик», и защитник Андрей Сальников, который набрал 2 очка (1+1) в 16 матчах за молодежку «Чайки».

«Торпедо» получило денежную компенсацию и права на защитника Сергея Зборовского. Однако Зборовский в Нижнем Новгороде не задержался, так как клуб сразу обменял его в московское «Динамо» на денежную выплату.