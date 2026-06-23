Руководство «Колорадо» думает над возможностью обмена российского форварда Валерия Ничушкина, информирует журналист Эллиотт Фридман.

Валерий Ничушкин globallookpress.com

«Я начал слышать имя Ничушкина. Думаю, в "Колорадо" ищут большей гибкости. Его имя уже упоминалось. Посмотрим», — написал Фридман в соцсети.

31‑летний Ничушкин пополнил состав «Колорадо» в 2019 году и выиграл с ним Кубок Стэнли. В этом сезоне нападающий в регулярке провёл 72 матча и набрал в них 49 (17+32) очков. В плей‑офф на его счету 4 (2+2) очка в 12 играх.

Всего за карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 627 матчей и набрал 357 (154+203) очков. До «Колорадо» он выступал за «Даллас».