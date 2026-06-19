Бывший генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен между «Динамо» и «Спартаком» с участием Максима Комтуа.

Максим Комтуа globallookpress.com

«Удивление обмен не вызывает. Но скажу, что это неоднозначная сделка, причем с обеих сторон. Будет очень интересно посмотреть, кто из них выиграл.

Сейчас сказать, кто из них выиграл, не могу. Что касается Коростелёва, то там примерно всё понятно. А вот что касается Комтуа, то непонятно. На данный момент игрок не реализовал свой талант. Это касается и НХЛ, и КХЛ. Если, допустим, тренерскому штабу "Спартака" удастся подобрать к нему ключи, то это серьёзное приобретение. Но удастся ли им это сделать?» — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

В результате обмена канадский форвард перешел в «Спартак», а в обратном направлении последовал нападающий Никита Коростелев.