Защитник Артем Волков перешел из «Сочи» в тольяттинскую «Ладу». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Артем Волков globallookpress.com

Стало известно, что игрок обороны подписал односторонний контракт с «Ладой» до конца сезона 2026/2027.

В минувшем сезоне Волков выступал за «Сочи», где провел 66 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 8 голевых передач.

Всего в КХЛ защитник принял участие в 548 встречах и набрал 77 (15+62) очков.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Лада» заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не смогла пробиться в плей-офф КХЛ.