Тренерский штаб «Шанхайских Драконов» покидает свои посты, как информирует пресс-служба клуба КХЛ.

Клуб покинули тренеры Майк Келли и Виктор Игнатьев, а также Крэйг Слоунвайт — специалист по физической подготовке. Среди ушедших также Николай Пронин, ассистент тренера по физподготовке, Герман Малашенко, ассистент видеотренера, и Павел Смирнов, видеоаналитик.

По итогам прошлого сезона «Шанхайскин Драконы» оказались на девятой строчке в регулярном чемпионате КХЛ Западной конференции и не смогли выйти в плей-офф.