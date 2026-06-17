Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил переход нападающего Романа Канцерова из «Металлурга» в «Чикаго».

Роман Канцеров globallookpress.com

«Хороший и молодой парень. Он играет в зрелый хоккей. Правильно, что он поехал в НХЛ. Ему нужно было себя попробовать, он созрел. Слишком молодым уезжать нельзя. У тебя ещё не сформировалось мнение о хоккее, как в него играть. Есть риск попасть под влияние, когда тренер начинает давить, игроки теряются. Они пытаются угодить тренеру, действовать, как он просит, но это не всегда правильно и хорошо для молодого. А вот в возрасте Канцерова — это уже хоккеист, который имеет своё мнение, знает, что делать в той или иной ситуации. Хорошее время, чтобы уезжать», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

В регулярном чемпионате Канцеров набрал 64 (36+28) очка за 63 встречи. В плей-офф форвард сыграл 15 матчей, в которых набрал 8 (4+4) баллов.