Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Вячеслава Козлова на пост ассистента главного тренера «Шанхайских Драконов».

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Козлов — опытный человек. Клуб подберет игроков, с кем‑то договорится. Будем надеяться, что "Драконы" в этом сезоне справятся, потому что они постоянно начинают за здравие, а заканчивают за упокой. Эту систему нужно менять», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» в сезоне‑2025/26 заняли девятое место в Западной конференции и не вышли в плей‑офф.

В минувшем сезоне Козлов работал в московском «Динамо», которое возглавлял вплоть до конца кампании вместо ушедшего Алексея Кудашова.

Под руководством Козлова бело-голубые заняли седьмое место в Западной конференции и вылетели в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина от минского «Динамо».