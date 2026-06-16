Чемпион мира Максим Сушинский высказался о способности 39-летнего новичка «Салавата Юлаева» Вадима Шипачева принести пользу уфимскому клубу.

Вадим Шипачев globallookpress.com

«Что такое 39 лет? Овечкин в 40 в НХЛ играет, и он там один из лучших. Радулов в КХЛ играет. Шипачев — сумасшедший мастер, он еще поиграет и даст фору за счет своей головы и рук молодым. Он серьезно готовится к сезону, думаю, это не проблема. Понятно, что возраст берет свое, но в каких‑то моментах Шипачев все равно будет лучше», — цитирует Сушинского «Матч ТВ».

Шипачев перешел в «Салават Юлаев» из минского «Динамо» на правах свободного агента, подписав однолетний контракт с уфимским клубом.