Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о будущем нападающего команды Данила Аймурзина.

Данил Аймурзин globallookpress.com

«По нашей информации, он собрался в Америку. Мы пытаемся оставить его в России, и первым этапом было его продление. Больше пока ничего сказать не могу. Контракт есть, а дальше будем смотреть», — цитирует Канакова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что череповецкий клуб может обменять форварда в СКА. Аймурзин в прошлом сезоне провел 69 матчей в регулярном чемпионате и плей‑офф, набрав 46 (15+31) очков.