Форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в нижнекамский клуб.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Хотелось бы мне поиграть в одной команде с Кузнецовым? Евгений Кузнецов — суперигрок, заслуги которого не нуждаются в лишнем представлении. Хоккеист очень высокого уровня.

Я был бы только рад с ним поиграть в одной команде. Лично с ним не знаком, но знаю, что он весёлый парень, душа коллектива», — приводит слова Митякина «Реальное время».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев». В стане уфимской команды форвард провел 27 матчей, забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.