Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре нападающего «Локомотива» Максима Шалунова за ярославский клуб.

Максим Шалунов globallookpress.com

«Зачастую в "Локомотиве" вся надежда на Шалунова, либо на того же Берёзкина. Команда вытащила тот самый матч с "Авангардом", когда они отыгрались на последней минуте. Как раз Шалунов и забил оба гола с передач Радулова. Шалунов — хороший, качественный и полезный хоккеист.

Для "Локомотива" было важное подписание в своё время в лице Шалунова.

Нужно было ещё вписать хоккеиста, чтобы дать ему сыграться. Ему повезло, что в команде оказался тренер, который знал его, — Никитин. Он увидел его в "Локомотиве", пригласил, создал тройку, где Шалунов полезен. Очень много нюансов, когда подписываешь хоккеиста. Ведь бывает, когда с игроками не угадываешь. С Шалуновым "Локомотив" попал в точку», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Шалунов выступает за «Локомотив» с 2021 года. Вместе с клубом форвард выиграл два Кубка Гагарина в 2025 и 2026 годах соответственно.