«Спартак» анонсировал тренерский штаб команды на следующий сезон КХЛ.

Петерис Скудра — новый помощник главного тренера «Спартака» globallookpress.com

Команду по-прежнему будет возглавлять Алексей Жамнов. Его помощниками станут латвиец Петерис Скудра и казахстанец Евгений Корешков.

Оба специалиста имеют опыт работы главного тренера в КХЛ. Скудра ранее возглавлял «Торпедо», «Трактор» и рижское «Динамо». После 2022-го года латвийский специалист успел поработать в Казахстане, Словакии и Венгрии.

Корешков во второй половине прошлого сезоне работал главным тренером «Трактора», вместе с которым занял шестое место в Восточной конференции регулярного чемпионата и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1-4 в серии).

«Спартак» минувший сезон провел не лучшим образом — восьмое место в турнирной таблице Запада по итогам «регулярки» и вылет в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива» (1-4 в серии).