Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о переходе нападающего Джошуа Ливо в омский клуб.

Дамир Шарипзянов globallookpress.com

«Человек, который забивает по 50 голов за сезон, не может нам не помочь. Ливо играл со многими нашими ребятами, завоевывал Кубок Колдера в Американской хоккейной лиге. Он многих знает, его многие знают. Будет интересно посмотреть на Ливо в составе "Авангарда"», — цитирует Шарипзянова «Матч ТВ».

Ранее 33-летний Ливо расторг соглашение с «Трактором». В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 69 (29+40) очков в 67 матчах.

Ливо — действующий рекордсмен лиги по количеству голов за один регулярный чемпионат. В сезоне 2023/2024 он превзошел достижение Сергея Мозякина, забив 49 шайб.