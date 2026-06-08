Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о работе над снятием бана с российского хоккея.

Роман Ротенберг globallookpress.com

«Мы продолжаем работать дальше, чтобы полностью добиться возвращения нашей сборной. Мы на связи с нашими коллегами из футбола и баскетбола. Это те виды спорта, где самый высокий рейтинг, большие коммерческие доходы от международных федераций. Совместно с баскетболистами и футболистами ищем решения для возвращения на международную арену. Продолжаем делать все, чтобы наши дети развивались», — цитирует Ротенберга « Спорт-Экспресс ».

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.