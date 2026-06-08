Хабаровский «Амур» определился с тренерским штабом на сезон-2026/27 в КХЛ. Руководство клуба сохранило на посту главного тренера Александра Андриевского, который продолжит работу с командой.

В тренерский штаб также вошли старший тренер Павел Десятков, специалист по защитникам Яков Рылов, тренер вратарей Олег Филимонов, тренер по физической подготовке Денис Богданов, тренер по видео Станислав Басов и видеоаналитик Михаил Ждахин.

В минувшем сезоне «Амур» занял девятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ и не сумел пробиться в плей-офф.