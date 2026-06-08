Защитник Кристиан Хенкель в ближайшее время станет игроком московского «Динамо», подписав контракт сроком на один сезон.

Как сообщает «СЭ», зарплата хоккеиста в новом клубе составит около 17 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 30-летний защитник выступал за минское «Динамо» в КХЛ, где провёл 60 матчей и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф он принял участие в двух встречах, не отметившись результативными действиями.

Хенкель вернулся в минский клуб в 2024 году. Ранее он уже защищал цвета команды с 2016 по 2019 год, а также выступал в КХЛ за «Ак Барс» и «Барыс».