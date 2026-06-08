Омский «Авангард» заключил новое соглашение с канадцем Джозефом Чеккони, сообщает сайт клуба.
Оно будет действовать до конца мая 2027 года.
«Для Джозефа этот сезон выдался не самым лёгким из‑за полученной травмы летом. Но он проявил характер и адаптировался к лиге очень быстро. Мы довольны тем, как он проявлял себя в команде, поэтому быстро пришли к соглашению по новому контракту. Чеккони всё нравится в КХЛ и в стране. Уверен, что в новом сезоне он станет ещё сильнее и продолжит радовать болельщиков своей игрой», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
В минувшем сезоне 29‑летний защитник сыграл 56 матчей в регулярке, забросил одну шайбу и отдал 15 голевых передач. В плей‑офф Чеккони выходил 17 раз на лёд и набрал 5 (2+3) очков.