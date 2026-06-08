Омский «Авангард» заключил новое соглашение с канадцем Джозефом Чеккони, сообщает сайт клуба.

Джозеф Чеккони globallookpress.com

Оно будет действовать до конца мая 2027 года.

«Для Джозефа этот сезон выдался не самым лёгким из‑за полученной травмы летом. Но он проявил характер и адаптировался к лиге очень быстро. Мы довольны тем, как он проявлял себя в команде, поэтому быстро пришли к соглашению по новому контракту. Чеккони всё нравится в КХЛ и в стране. Уверен, что в новом сезоне он станет ещё сильнее и продолжит радовать болельщиков своей игрой», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В минувшем сезоне 29‑летний защитник сыграл 56 матчей в регулярке, забросил одну шайбу и отдал 15 голевых передач. В плей‑офф Чеккони выходил 17 раз на лёд и набрал 5 (2+3) очков.