Нападающий Вадим Мороз сообщил об уходе из минского «Динамо».

Вадим Мороз globallookpress.com

«Спасибо тренерскому штабу, каждому тренеру, кто находил время, кто верил, кто говорил трудные слова, когда они были нужны, и добрые слова, когда они были важнее всего. Я ничего не забуду.

Каждому партнеру по команде. Вы были моей семьей за пределами семьи. Раздевалка, автобус, перелёты, победы, которые хотелось растянуть на вечность, и поражения, после которых хотелось просто молчать рядом. Именно рядом. Спасибо.

Всем сотрудникам клуба, кто остается в тени, но держит все это на своих плечах. Вы знаете, кто вы. И я знаю. А вам, болельщики "Динамо", я хочу сказать отдельное спасибо», — написал Мороз в социальной сети.

Ранее сообщалось о том, что белорусский нападающий подпишет контракт новичка с «Ютой» на 3 года.

В прошедшем сезоне Мороз провел за минское «Динамо» 62 матча, забросил 15 шайб и сделал 16 голевых передач.