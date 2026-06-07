Нападающий Вадим Мороз сообщил об уходе из минского «Динамо».

Вадим Мороз
Вадим Мороз globallookpress.com

«Спасибо тренерскому штабу, каждому тренеру, кто находил время, кто верил, кто говорил трудные слова, когда они были нужны, и добрые слова, когда они были важнее всего. Я ничего не забуду.

Каждому партнеру по команде. Вы были моей семьей за пределами семьи. Раздевалка, автобус, перелёты, победы, которые хотелось растянуть на вечность, и поражения, после которых хотелось просто молчать рядом. Именно рядом. Спасибо.

Всем сотрудникам клуба, кто остается в тени, но держит все это на своих плечах. Вы знаете, кто вы. И я знаю. А вам, болельщики "Динамо", я хочу сказать отдельное спасибо», — написал Мороз в социальной сети.

Ранее сообщалось о том, что белорусский нападающий подпишет контракт новичка с «Ютой» на 3 года.

В прошедшем сезоне Мороз провел за минское «Динамо» 62 матча, забросил 15 шайб и сделал 16 голевых передач.