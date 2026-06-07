Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков считает, что Евгений Кузнецов способен продолжить карьеру в КХЛ.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Что нужно сделать Кузнецову, чтобы продолжить карьеру в КХЛ? В первую очередь важна дисциплина, Евгений может показывать хорошую игру при высоком уровне физической готовности, об этом говорил и Андрей Разин.

Если Евгений захочет продолжить карьеру и возьмет на себя обязательства, то спокойно сможет продолжить карьеру и играть в КХЛ. Не будет к себе и партнерам профессионально относиться — никто не станет рисковать», — сказал Коньков «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за «Салават Юлаев», где провел 27 матчей, забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.