Клубы КХЛ магнитогорский «Металлург» и питерский СКА совершили между собой обмен игроками, сообщает сайт КХЛ.

Алексей Маклюков globallookpress.com

В Санкт‑Петербург отправился защитник и капитан Алексей Маклюков, а в обратном направлении последовали вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов.

В этом сезоне 32‑летний Маклюков провёл 62 матча в регулярке и набрал в них 17 (4+13) очков; также он 12 раз выходил на лёд в матчах плей‑офф.

На счету 23‑летнего Зеленова — 49 матчей и 4 (2+2) очка. 20‑летний вратарь Заврагин сыграл 12 встреч в КХЛ и имеет 91,2 % отражённых бросков.