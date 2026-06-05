Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о будущем Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

По словам специалиста, имеющаяся у него информация указывает на то, что российский нападающий продолжит выступления за «Вашингтон». Ларионов отметил, что рад за Овечкина и его спортивное долголетие, а также выразил уверенность, что форвард продолжит стремиться к новым достижениям и рекордам.

«По моей информации, Овечкин планирует еще поиграть в "Вашингтоне". Я только рад за него, рад его достижениям и долголетию. Будет двигаться дальше и ставить новые рекорды», — цитирует Ларионова «РИА Новости».

В минувшем сезоне Овечкин провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забил 32 гола и сделал 32 результативные передачи.