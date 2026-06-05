Московский «Спартак» рассматривает вариант с подписанием контракта с голкипером Иваном Федотовым.

Иван Федотов globallookpress.com

Как сообщает «СЭ», красно-белые расторгли соглашение с вратарём Александром Георгиевым, который намерен продолжить карьеру в Северной Америке. Это решение вынуждает клуб искать усиление вратарской линии.

Федотов, в свою очередь, покинул расположение фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ и вернулся в Россию из-за травмы. Ранее он оказался в системе «Коламбуса» после обмена с «Филадельфией» в сентябре 2025 года, однако так и не провёл матчей за основную команду в НХЛ.

В сезоне-2025/26 российский вратарь сыграл 47 встреч за «Кливленд Монстерс» и отразил 88,7% бросков.