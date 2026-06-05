«Адмирал» и «Металлург» провели обмен игроками. В результате магнитогорский клуб получил нападающего Степана Старкова.

Степан Старков globallookpress.com

Взамен «Адмирал» пополнил свой состав вратарем Джелал-Ад-Дином Амирбековым, защитником Кириллом Жуковым и нападающим Михаилом Грассом.

Степану Старкову 26 лет. В сезоне 2025/26 он сыграл 63 матча в чемпионате КХЛ, забросив 15 шайб и отдав 25 результативных передач, что в сумме составляет 40 очков.

21-летний Кирилл Жуков в сезоне 2025/26 провёл 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Ладу» и «Металлург». За это время он набрал 3 очка (1 гол и 2 передачи), его показатель полезности составил «-5». В плей-офф он не смог отметиться результативными действиями в двух матчах.