Уфимский «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с защитником Григорием Паниным.

Григорий Панин hcsalavat.ru

Соглашение с 40‑летним игроком будет действовать до конца сезона‑2026/27. Это будет уже его десятый сезон в составе клуба.

Всего в минувшем регулярном чемпионате Панин провёл 67 матчей и набрал 10 (4+6) очков. В десяти играх плей‑офф у него один ассист.

Всего же за карьеру в КХЛ защитник выходил на лёд в 987 матчах и набрал в них 185 (45+140) очков. В составе ЦСКА Панин становился чемпионом России, а за казанский «Ак Барс» два раза выиграл Кубок Гагарина.