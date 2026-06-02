«Ванкувер» объявил о назначении Мэнни Малхотры на пост главного тренера команды.
46-летний специалист сменил Адама Фута, уволенного из клуба по окончанию минувшего регулярного чемпионата НХЛ.
Малхотра ранее выступал за канадский клуб, вместе с которым выходил в финал Кубка Стэнли. Последние два года экс-защитник тренировал фарм-клуб «Ванкувера» в АХЛ и привел его к победе в плей-офф турнира в 2025-м году.
В период с 2017 по 2020 год Малхотра работал ассистентом главного тренера «касаток».
«Касатки» стали последней командой лиги, набрав 58 очков за 82 встречи «регулярки».