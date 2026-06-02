Американский защитник Логан Дэй на правах свободного агента заключил контракт с «Барысом», сообщает пресс-служба клуба из Астаны.

Логан Дэй globallookpress.com

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2026/2027.

В минувшем сезоне 31-летний хоккеист защищал цвета «Трактора», за который сыграл 66 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (3+13) очков. В плей-офф американец провел пять игр и не набрал очков.

Дэй пополнил состав «Трактора» по ходу сезона-2024/2025 и дошел до финала Кубка Гагарина в 2025-м году. Всего за челябинский клуб Логан провёл 113 матчей и набрал 34 (4+30) очка