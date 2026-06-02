«Амур» и «Сочи» совершили обмен с участием трех игроков, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

В хабаровский клуб перешел защитник Василий Мачулин, который в минувшем сезоне провёл 57 матчей за «леопардов», в которых отметился 14 (2+12) очками.

В обратном направлении последовали нападающий Кирилл Слепец и вратарь Дамир Шаймарданов.

В прошлом сезоне 27-летний форвард сыграл в 60 матчах за хабаровчан, в которых заработал 23 (11+12) баллов. 24-летний вратарь провел 12 встреч за команду, в которых отразил 90,7 бросков.