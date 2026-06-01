КХЛ анонсировала расписание сезона 2026/2027.

Логотип КХЛ globallookpress.com

Регулярный чемпионат стартует 5 сентября 2026 года и завершится 20 марта 2027 года. Финальная серия Кубка Гагарина начнётся 23 марта и должна завершиться до 23 мая 2027 года.

5 сентября, в день открытия сезона, состоится несколько матчей. Раньше в первый день сезона проводился только один матч — Кубок Открытия. Теперь КХЛ отменила традицию проведения матча между обладателем Кубка Гагарина и серебряным призёром предыдущего сезона.

Кроме того, лига отказалась от перекрестного плей-офф. После первого раунда будет сформирована общая таблица, где места команд определятся по количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.