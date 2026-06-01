Нападающий Дерек Барак покинет «Металлург» по окончании срока действия контракта, как сообщает пресс-служба клуба из Магнитогорска.

31-летний форвард присоединился к «Металлургу» в прошлом межсезонье и сыграл за команду 62 матча в регулярном чемпионате. В этих играх он забросил 21 шайбу и отдал 19 результативных передач, что принесло ему показатель полезности «+19». В плей-офф он провёл 15 матчей и заработал шесть очков (2 шайбы и 4 передачи).

До перехода в «Металлург» Дерек Барак выступал за «Витязь» в КХЛ. За время выступлений в лиге он сыграл 213 матчей и набрал 124 очка (54 шайбы и 70 передач), но его показатель полезности составил «-21».