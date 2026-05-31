Пресс-служба нижегородского клуба «Торпедо» объявила об уходе нескольких игроков. Нападающий Максим Летунов, а также форварды Шэйн Принс и Дмитрий Шевченко покинули команду.

Кроме того, клуб попрощался с защитниками Денисом Александровым, Сергеем Бойковым и Михаилом Науменковым. Клуб не стал продлевать контракты с этими хоккеистами. Их действующие соглашения с «Торпедо» истекают 31 мая.

Сезон-2025/26 стал для «Торпедо» успешным. Команда набрала 81 очко и заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Однако в 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» потерпело поражение от «Северстали» со счетом 1:4 в серии.