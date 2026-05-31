Вице‑президент КХЛ и олимпийский чемпион Валерий Каменский высказал своё мнение по поводу игры сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2026 года и поражения в матче за третье место от Норвегии.

«Канадцам надо настраиваться на каждую игру, а не приезжать отдыхать. Можно поздравить Норвегию. Вошли в историю. Для развития их хоккея это хорошо. Как я и говорил всегда, без России этот чемпионат — неполноценный», — сказал Каменский «СЭ».

В полуфинале турнира Канада уступила Финляндии со счётом 2:4, а в матче за третье место потерпела поражение от Норвегии (2:3 ОТ). Для норвежцев это первые в истории медали на ЧМ.