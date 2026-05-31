Нападающий Иван Игумнов, нападающий Кирилл Пилипенко и защитник Вячеслав Войнов ушли из «Авангарда» в связи с завершением их контрактов. Об этом информирует пресс-служба омского клуба.

Вячеслав Войнов globallookpress.com

Игумнову 29 лет, он выступал за «Авангард» с сезона 2023/2024. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл 65 матчей, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач, заработав в общей сложности 11 очков. В плей-офф Иван провёл две игры.

Пилипенко, которому также 29 лет, присоединился к «Авангарду» в ходе сезона 2025/2026. До этого он играл за «Северсталь» и «Авангард», проведя в общей сложности 34 матча и набрав девять очков (7 шайб и 2 передачи). В плей-офф у него было четыре игры.

Войнову 36 лет, он сыграл 54 матча в прошлом регулярном чемпионате, забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач, заработав 11 очков. В плей-офф Вячеслав провел 11 игр.