Хабаровский «Амур» объявил об уходе из клуба четырёх хоккеистов.

Это нападающие Евгений Свечников и Артур Гиздатуллин, а также защитники Иван Мищенко и Виктор Антипин.

«Парни, наш совместный путь был ярким и насыщенным на события. От 10 сезонов Артура Гиздатуллина до нескольких месяцев Виктора Антипина.

Мы благодарны вам за добросовестную работу и эмоции, но хоккейная жизнь не стоит на месте. Спасибо и до новых встреч!» — говорится в сообщении клуба.

На счету 28‑летнего Свечникова 16 (8+8) очков в 34 играх сезона. 28‑летний Гиздатуллин сыграл за свою карьеру в «Амуре» 283 игры и набрал 63 (26+37) очка.

30‑летний Мищенко сыграл в прошедшем сезоне 65 матчей и заработал 25 (6+19) очков; в команде он был с 2023 года. На счету 33‑летнего Антипина всего шесть игр за «Амур». Первую часть сезона он отыграл за «Ладу».