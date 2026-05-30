Сборная Финляндии одержала победу над Канадой (4:2) в матче полуфинала чемпионата мира 2026-го года.

В составе финнов голами отметились Патрик Пуйстола на 3-й минуте, Александр Барков на 20-й минуте, Конста Хелениус на 31-й и Аату Рятю на 32-й минуте.

У Канады шайбы забросили Роберт Томас на 8-й минуте и Дилан Холлоуэй на 14-й минуте.

По итогам этого противостояния сборная Финляндии пробилась в финал чемпионата мира, где сыграет против Швейцарии. Канада встретится с Норвегией в матче за третье место.