Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хаукеланд высказался о выходе своей команды в полуфинал чемпионата мира-2026.

«Это невероятный турнир.  Я очень доволен нашей игрой, но думаю, что в матче с Латвией мы не показали свой обычный уровень игры.  В третьем периоде мы немного сбавили обороты, но сегодня также был первый раз на турнире, когда нам было что терять.  Но это было невероятно.  Я очень горжусь ребятами.

Разница в уровне игры между странами с каждым годом сокращается.  Сейчас в Европе так много хороших лиг и игроков.  Поэтому приятно видеть, что даже небольшие страны могут конкурировать с лидерами», — цитирует Хаукеланда пресс-служба ИИХФ.

Норвежцы в четвертьфинале обыграли Латвию со счетом 2:0 и сыграют в следующем раунде с хозяевами турнира из Швейцарии.