Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался о целях команды на следующий сезон.

ХК «Нефтехимик»
ХК «Нефтехимик» globallookpress.com

«Удивим ли на трансферном рынке?  Хотелось бы удивить.  Есть наработки, но вау‑эффекта от этих трансферов не будет.  Хотелось бы удивить игрой в положительном смысле.

Конечно, мы все хотим выигрывать.  Ставим перед собой следующую задачу — выход в плей‑офф и проход первого раунда.  Посмотрим, как получится», — цитирует Марчинского «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 «Нефтехимик» занял седьмое место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Авангарда», проиграв в серии со счетом 1-4.