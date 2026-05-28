Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался о целях команды на следующий сезон.

«Удивим ли на трансферном рынке? Хотелось бы удивить. Есть наработки, но вау‑эффекта от этих трансферов не будет. Хотелось бы удивить игрой в положительном смысле.

Конечно, мы все хотим выигрывать. Ставим перед собой следующую задачу — выход в плей‑офф и проход первого раунда. Посмотрим, как получится», — цитирует Марчинского «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 «Нефтехимик» занял седьмое место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Авангарда», проиграв в серии со счетом 1-4.